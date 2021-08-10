Девочка-подросток погибла в результате ДТП в Новой Москве
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Уточняется, что в результате ДТП также пострадали трое её пассажиров.
«Около 04:00 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ-21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы», — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.
В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.