Девочка-подросток погибла в результате ДТП в Новой Москве

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Шестнадцатилетняя девушка не справилась с управлением автомобилем и погибла в результате аварии на Калужском шоссе в Новой Москве.
Девочка-подросток погибла в результате ДТП в Новой Москве
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Уточняется, что в результате ДТП также пострадали трое её пассажиров.

«Около 04:00 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ-21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, несовершеннолетняя погибла на месте, трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет госпитализированы», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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