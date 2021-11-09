Сексолог прокомментировал возможность запрета показа в сети фильмов с сексуальными девиациями

Врач-сексолог Алексей Вилков в беседе с RT прокомментировал идею запретить показ в интернете фильмов, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями (извращениями).

«В целом такой риск (негативного воздействия. — RT) есть, особенно если фильм смотрят дети или подростки, у которых пока психика неустойчива, поэтому они подвержены вовлечению в девиации. Хотя если ребёнка воспитывают правильно, контролируют его просмотры, то риск минимален», — считает сексолог.

Он добавил, что, на его взгляд, запрет — избыточная мера.

«Если мы имеем в виду порнографическую продукцию, то она уже запрещена. В данном случае под запрет могут попасть не совсем жёсткие фильмы, поэтому есть риск злоупотребления», — сказал Вилков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Роскомнадзор обсуждает возможность запретить показ в интернете фильмов, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями. Отмечается, что данная инициатива прозвучала на заседании общественного совета при ведомстве.