«Ведомости»: Роскомнадзор хочет запретить показ в сети фильмов с сексуальными девиациями

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Роскомнадзор предложил запретить показ фильмов в интернете, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями.
«Ведомости»: Роскомнадзор хочет запретить показ в сети фильмов с сексуальными девиациями
  • Pixabay

Как сообщают «Ведомости», предложению по изменению в действующем законодательстве обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве. 

«Это пока лишь предложения», — отметил один из участников заседания.

Как пояснила изданию сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. 

Ранее Роскомнадзор рассказал о полученных соцсетями штрафах в 2021 году.

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