«Ведомости»: Роскомнадзор хочет запретить показ в сети фильмов с сексуальными девиациями
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Как сообщают «Ведомости», предложению по изменению в действующем законодательстве обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.
«Это пока лишь предложения», — отметил один из участников заседания.
Как пояснила изданию сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.
Ранее Роскомнадзор рассказал о полученных соцсетями штрафах в 2021 году.