«Ведомости»: Роскомнадзор хочет запретить показ в сети фильмов с сексуальными девиациями

Роскомнадзор предложил запретить показ фильмов в интернете, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями.

Как сообщают «Ведомости», предложению по изменению в действующем законодательстве обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.

«Это пока лишь предложения», — отметил один из участников заседания.

Как пояснила изданию сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.

Ранее Роскомнадзор рассказал о полученных соцсетями штрафах в 2021 году.