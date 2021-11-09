Губернатор Приморья прокомментировал ситуацию с контейнеровозом Rise Shine

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию с терпящим бедствие контейнеровозом Rise Shine у берегов Находки.

«По последним данным спасателей, контейнеровоз Rise Shine переломился, но повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается. Однако решено установить боновые ограждения вокруг судна, чтобы не допустить разлива нефтепродуктов», — написал Кожемяко в Instagram.

Он отметил, что спасение экипажа станет возможным, как только успокоится волнение моря.

На борту находятся 14 человек, по данным капитана, они в безопасности.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с судном Rise Shine. Спасение экипажа затрудняют волны высотой до 4 метров.

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