Волна до 4 метров не позволяет начать эвакуацию экипажа судна в Приморье

Волна высотой до четырех метров не позволяет приступить к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Находки и переломился пополам.

«Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, (пока) невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они (волны) не позволяют подойти к судну», — приводит РИА Новости слова представителя аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с аварийной ситуацией с судном Rise Shine.

По информации прокуратуры, в районе Находки на мель сел контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, на борту 14 членов экипажа, россиян среди них нет.