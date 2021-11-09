ФСО проведёт трёхдневные учения на охраняемых объектах

Федеральная служба охраны (ФСО) России начнёт проведение трёхдневных учений на нескольких охраняемых объектах.

«В период с 9 по 11 ноября 2021 года на отдельных охраняемых объектах ФСО России — Государственная дума, Совет Федерации, Дом правительства, на территории комплекса зданий администрации президента Российской Федерации и на ряде объектов ФСО России будут проведены тактико-специальные учения», — приводит ТАСС сообщение отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ФСО отметили, что «ограничения передвижения граждан и проезда транспортных средств в рамках проведения мероприятия не запланировано».

Ранее сообщалось, что российское правительство расширило список ведомств, чьи госзакупки проходят в закрытом режиме. В соответствующий перечень были добавлены Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО).