Правительство России решило засекретить закупки Росгвардии и ФСО

Российское правительство расширило список ведомств, чьи госзакупки проходят в закрытом режиме. В соответствующий перечень были добавлены Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО).

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в распоряжении.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.

В апреле 2020 года правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.