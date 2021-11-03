Правительство России решило засекретить закупки Росгвардии и ФСО
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Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в распоряжении.
Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.
В апреле 2020 года правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.