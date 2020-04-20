Росгвардия получит почти 1,3 млрд рублей на медицинское обеспечение

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Росгвардии из резервного фонда правительства России в 2020 бюджетные ассигнования в размере 1287273,2 тысяч рублей на закупку автоматических анализаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров, дефибрилляторов..., масок медицинских одноразовых, перчаток нитриловых, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии России и имеющих спецзвания полиции», — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что Росгвардия увеличит число патрулей в Москве после усиления ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.