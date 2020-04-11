Росгвардия увеличит число патрулей в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Росгвардии.
«В Москве для профилактической работы с гражданами увеличено количество патрулей Росгвардии», — указали в ведомстве.
Во время профилактических акций правоохранители выяснят у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверят документы.
Усиление обусловлено ужесточением ограничительных мер в столице.
Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.