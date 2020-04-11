Росгвардия увеличит число патрулей в Москве после усиления ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Росгвардии.

«В Москве для профилактической работы с гражданами увеличено количество патрулей Росгвардии», — указали в ведомстве.



Во время профилактических акций правоохранители выяснят у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверят документы.

Усиление обусловлено ужесточением ограничительных мер в столице.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.