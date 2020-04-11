Росгвардия увеличит число патрулей в Москве

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Росгвардия увеличит число патрулей в Москве после усиления ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Росгвардия увеличит число патрулей в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной Росгвардии.

«В Москве для профилактической работы с гражданами увеличено количество патрулей Росгвардии», — указали в ведомстве.

Во время профилактических акций правоохранители выяснят у граждан причину нарушения режима самоизоляции и проверят документы.

Усиление обусловлено ужесточением ограничительных мер в столице.

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 апреля в Москве начнётся постепенное введение пропускного режима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.

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