Психолог оценил влияние домашних животных на состояние людей в самоизоляции

Клинический психолог Михаил Хорс оценил влияние домашних животных на психологическое состояние людей, которые находятся в самоизоляции.

По его мнению, самоизоляцию помогают пережить не сами питомцы, а отношение людей к ним.

«Если человек воспринимает свою собаку или кошку как обузу, которую надо кормить и убираться за ней, и если он видит в животном только обязанности и негатив, то, конечно, это будет ему эмоционально мешать и он будет уставать. Если же человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией», — отметил специалист в беседе с НСН.

По его мнению, сейчас нужно искать возможности во всём, что окружает.

Ранее врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров беседе с ФАН оценил влияние режима самоизоляции на людей.