Кардиолог напомнил о необходимости профилактики инфаркта

Директор ГБУС СО Уральского института кардиологии, член Свердловского штаба ОНФ Ян Габинский напомнил о необходимости профилактики инфаркта.

«Чем больше холестерина, тем больше факторов для инфаркта миокарда. Пациенты и врачи должны следить за состоянием холестерина в крови. Человеку старше 30 лет нужно оценивать состояние коронарных сосудов с помощью коронарного паспорта», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это нужно делать, даже если ничего не беспокоит.

Со своей стороны, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев выразил мнение, что для снижения риска возникновения атеросклеротических бляшек необходимо правильно питаться, вести здоровый образ жизни и больше двигаться.

«Большинство граждан сегодня ведут малоподвижный образ жизни. Нередко инсультам предшествуют ишемические атаки головного мозга. На сегодняшний день всё чаще и чаще такие проблемы возникают у людей среднего возраста, а иногда и у молодых», — сказал он.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.