Отоларинголог напомнил о возможном вреде частого ношения наушников

Врач-отоларинголог Алексей Кошелев напомнил о возможном вреде частого ношения наушников.

«Любой направленный звук, не только из наушников, вреден сам по себе и ведёт к постепенному снижению слуха. Опаснее всего наушники-вкладыши, люди используют их в метро, включают погромче звук, едут в среднем около 40 минут, а то и час, и через пару-тройку лет такой езды постепенно получают снижение слуха», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, громкий интенсивный звук может привести и к полной глухоте.

Со своей стороны, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев подтвердил, что постоянное использование наушников вредно.

«Если наушники используются ограниченное количество времени, то они безвредны, но если постоянно и на высоких громкостях, то они будут наносить непоправимый ущерб слуховому нерву, внутреннему уху», — сказал он.

Как считает эксперт, оптимальное время для прослушивания музыки в наушниках — не более получаса два раза в день.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.