В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в отношении пенсионеров

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Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение против четырёх человек, обвиняемых в мошенничестве. По данным следствия, фигуранты в составе организованной преступной группы обманули 11 пенсионеров.
В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в отношении пенсионеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Злоумышленники в феврале — апреле 2021 года покупали электронные термометры и биологически активные добавки.

«Представляясь сотрудниками специальных служб, заходили в квартиры лиц пожилого возраста, убеждали их в необходимости покупки товара по скидке», — рассказали в ведомстве.

По информации следствия, мошенники вводили потерпевших в заблуждение относительно свойств и качества товара и продавали его по завышенной цене.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направят в Курганский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности.

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