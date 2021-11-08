В Курганской области перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в отношении пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Злоумышленники в феврале — апреле 2021 года покупали электронные термометры и биологически активные добавки.
«Представляясь сотрудниками специальных служб, заходили в квартиры лиц пожилого возраста, убеждали их в необходимости покупки товара по скидке», — рассказали в ведомстве.
По информации следствия, мошенники вводили потерпевших в заблуждение относительно свойств и качества товара и продавали его по завышенной цене.
На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направят в Курганский городской суд.
Ранее сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности.