В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности

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В Татарстане перед судом предстанут двое жителей Казани, обвиняемые в незаконной банковской деятельности.
В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону.

По имеющимся данным, в 2018 году житель Казани решил заняться обналичиванием денег, для чего привлёк к помощи местную жительницу. Они использовали реквизиты пяти подставных фирм. Обвиняемые незаконно заработали 16,9 млн рублей.

Уголовное дело завели в 2019 году. Оно насчитывает 23 эпизода. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми вынесли приговор участникам ОПГ по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

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