Фигуранты дела об отравлении контрафактным алкоголем на Урале обжаловали арест

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Свердловский областной суд рассмотрит апелляции на меру пресечения четырём фигурантам дела об отравлении метиловым спиртом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранты дела об отравлении контрафактным алкоголем на Урале обжаловали арест
  • РИА Новости

«В Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора по избранию меры пресечения четырём гражданам, обвиняемым в обороте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности. Как полагает следствие, контрафактного алкоголя», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова заявила, что число умерших после употребления метилового спирта в Свердловской области выросло до 24.

21 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга предъявил трём фигурантам обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя.

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