Фигуранты дела об отравлении контрафактным алкоголем на Урале обжаловали арест
- РИА Новости
«В Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора по избранию меры пресечения четырём гражданам, обвиняемым в обороте товаров и продукции, которые не отвечают требованиям безопасности. Как полагает следствие, контрафактного алкоголя», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова заявила, что число умерших после употребления метилового спирта в Свердловской области выросло до 24.
21 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга предъявил трём фигурантам обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя.