В Башкирии медики подтвердили 663 случая COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирус был выявлен у 663 человек.

Об этом пишет mkset.ru.

Всего в регионе зарегистрировано более 91,5 тыс. случаев заболевания. 80,5 тыс. жителей выздоровели, 644 из них выписались за день.

Также за сутки зафиксировано 26 летальных исходов. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 2851 пациента.

Как сообщает Newinform, оперштаб России по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал актуальную информацию о новых случаях COVID-19. В 85 регионах страны зафиксировали 39 400 положительных тестов за прошедшие сутки.