Суд оштрафовал Telegram ещё на 4 млн рублей

Суд в Москве принял решение оштрафовать ещё на 4 млн рублей мессенджер Telegram за отказ удалять запрещённую информацию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщила она.

Ранее стало известно, что мировой суд рассмотрит новые протоколы о неудалении запрещённого контента в отношении Google и Telegram.

1 ноября в Роскомнадзоре сообщали, что с начала текущего года в России Facebook, Twitter, Telegram, TikTok и Google оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 180 млн рублей.