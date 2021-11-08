Врач рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа и простуды

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал симптомы, отличающие коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ.

«В основном нужно обращать внимание на нетипичные проявления болезни: например, уже всё должно было пройти, а температура «шпарит» больше пяти дней», — сказал он в комментарии радио Sputnik.

Кроме того, по словам специалиста, необходимо обратить внимание на дыхание: если нарастает сухой, душащий кашель, особенно при разговоре, и человек вдыхает более 17 раз в минуту, это серьёзный признак для того, чтобы обратиться к врачу.

Собеседник издания также рекомендует использовать пульсоксиметр для измерения кислорода в сидячем положении и на теплом пальце для корректного отображения результата.

В Роспотребнадзоре ранее указали на сходство симптомов COVID-19 и простуды.