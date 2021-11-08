Врач рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа и простуды

Короткая ссылка
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал симптомы, отличающие коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ.
Врач рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа и простуды
  • Pixabay

«В основном нужно обращать внимание на нетипичные проявления болезни: например, уже всё должно было пройти, а температура «шпарит» больше пяти дней», — сказал он в комментарии радио Sputnik.

Кроме того, по словам специалиста, необходимо обратить внимание на дыхание: если нарастает сухой, душащий кашель, особенно при разговоре, и человек вдыхает более 17 раз в минуту, это серьёзный признак для того, чтобы обратиться к врачу.

Собеседник издания также рекомендует использовать пульсоксиметр для измерения кислорода в сидячем положении и на теплом пальце для корректного отображения результата.

В Роспотребнадзоре ранее указали на сходство симптомов COVID-19 и простуды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить