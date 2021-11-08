На Кубани прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек

В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек, что составляет 38,5% от плана.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Во время пандемии важное значение приобретает иммунизация населения от гриппа», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Ирина Вязовская.

По её словам, вакцинированные легче переносят заболевание, особенно при смешении сезонных простуд с COVID-19.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в рамках вакцинации населения от гриппа привились более 70 тыс. человек.