На Кубани прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек

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В Краснодарском крае прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек, что составляет 38,5% от плана.
На Кубани прививку от гриппа сделали более 1,3 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Во время пандемии важное значение приобретает иммунизация населения от гриппа», — заявила заместитель министра здравоохранения региона Ирина Вязовская.

По её словам, вакцинированные легче переносят заболевание, особенно при смешении сезонных простуд с COVID-19.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в рамках вакцинации населения от гриппа привились более 70 тыс. человек.

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