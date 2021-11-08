Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море

Короткая ссылка
Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учения по поиску подводных лодок условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море
  • globallookpress.com

«Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27М», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что корабли провели атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить