Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море

Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учения по поиску подводных лодок условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27М», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что корабли провели атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.