Колокольцев представил нового главу УМВД по Ставропольскому краю
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По словам министра, в регионе сохраняется стабильная обстановка, наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений.
«Эффективность розыска преступников несколько повысилась. Эти результаты выглядят довольно скромными на фоне общероссийского показателя и среднего по округу. Необходимо активизировать работу прежде всего спецподразделений, работающих в составе оперативных служб», — добавил Колокольцев.
В июле глава ведомства принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере организованной преступной группой, возглавляемой начальником УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью Алексеем Сафоновым.