Колокольцев представил нового главу УМВД по Ставропольскому краю

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя УМДВ по Ставропольскому краю Андрея Мишагина.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам министра, в регионе сохраняется стабильная обстановка, наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений.

«Эффективность розыска преступников несколько повысилась. Эти результаты выглядят довольно скромными на фоне общероссийского показателя и среднего по округу. Необходимо активизировать работу прежде всего спецподразделений, работающих в составе оперативных служб», — добавил Колокольцев.

В июле глава ведомства принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере организованной преступной группой, возглавляемой начальником УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью Алексеем Сафоновым.