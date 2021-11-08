Колокольцев представил нового главу УМВД по Ставропольскому краю

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя УМДВ по Ставропольскому краю Андрея Мишагина.
Колокольцев представил нового главу УМВД по Ставропольскому краю
  • © МВД России

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам министра, в регионе сохраняется стабильная обстановка, наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений.

«Эффективность розыска преступников несколько повысилась. Эти результаты выглядят довольно скромными на фоне общероссийского показателя и среднего по округу. Необходимо активизировать работу прежде всего спецподразделений, работающих в составе оперативных служб», — добавил Колокольцев.

В июле глава ведомства принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Сергея Щёткина.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с получением взятки в особо крупном размере организованной преступной группой, возглавляемой начальником УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью Алексеем Сафоновым.

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