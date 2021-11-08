В Подмосковье сообщили о возобновлении работы всех систем после нерабочей недели

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что после нерабочей недели все системы в регионе возобновили деятельность.
В Подмосковье сообщили о возобновлении работы всех систем после нерабочей недели
  • © Правительство Московской области

«После весьма продолжительных праздников, каникул, которые были у детей, по сути, локдауна, который мы объявляли с 28 октября, сегодня все системы начали работать... Для нас это был очень важный период. Сделать осознанную паузу, чтобы сбить волну эпидемии», — передаёт слова Воробьёва телеканал «360».

Ранее сообщалось, что решение продлить нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняли пять субъектов России — Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области.

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