В ОП рассказали об уроках пандемии

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Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес рассказал об уроках пандемии.
В ОП рассказали об уроках пандемии
  • Reuters

«За прошедшее время мы научились лечить это заболевание, у нас появились одни из лучших в мире вакцины, у нас появилось достаточно коечного фонда, чтобы лечить тяжёлых больных, пациентов, которые нуждаются в стационарной помощи, мы выработали принципы стационарной помощи при данном заболевании», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, главный урок один — нужно беречь своё здоровье.

Как отметил Дайхес, основная задача — обеспечить массовую вакцинацию и через неё формирование коллективного иммунитета.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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