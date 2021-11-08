В ОП рассказали об уроках пандемии
- Reuters
«За прошедшее время мы научились лечить это заболевание, у нас появились одни из лучших в мире вакцины, у нас появилось достаточно коечного фонда, чтобы лечить тяжёлых больных, пациентов, которые нуждаются в стационарной помощи, мы выработали принципы стационарной помощи при данном заболевании», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, главный урок один — нужно беречь своё здоровье.
Как отметил Дайхес, основная задача — обеспечить массовую вакцинацию и через неё формирование коллективного иммунитета.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.