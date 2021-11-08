В Удмуртии выявили 385 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 385 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

Среди заболевших 15 детей, 79 человек старше 65 лет.

Выздоровели при этом 367 человек, 19 — скончались.

В регионе провакцинированы 557 434 жителя.

Наряду с этим в Ставропольском крае за прошедшие 24 часа коронавирусом заболели 494 человека. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровел 121 пациент, 43 местных жителя скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.