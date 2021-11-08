В Удмуртии выявили 385 новых случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 385 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Удмуртии выявили 385 новых случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

Среди заболевших 15 детей, 79 человек старше 65 лет.

Выздоровели при этом 367 человек, 19 — скончались. 

В регионе провакцинированы 557 434 жителя.

Наряду с этим в Ставропольском крае за прошедшие 24 часа коронавирусом заболели 494 человека. Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровел 121 пациент, 43 местных жителя скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить