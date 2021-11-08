Доктор Вечорко подвёл итоги влияния нерабочих дней на ситуацию с СOVID-19

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Доктор Валерий Вечорко прокомментировал уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией во время нерабочих дней в России.
Доктор Вечорко подвёл итоги влияния нерабочих дней на ситуацию с СOVID-19
  • Reuters

В комментарии сайту «Аргументы и факты» он заявил, что в период с 1 по 8 ноября в стационар городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова поступили 1234 пациента — это на 16% меньше, чем в предыдущую неделю.

По словам специалиста, число выписавшихся пациентов превысило число поступивших больных.

В реанимацию за указанный период поступило 200 заболевших, в то время как на прошлой неделе таких пациентов было более 400.

«Это значит, что ограничительные меры дают результат... Если мы будем продолжать придерживаться оставшихся ограничений и активно вакцинироваться, есть надежда, что нам удастся справиться с очередной волной пандемии», — подытожил собеседник издания.

С понедельника, 8 ноября, россияне смогут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни. Теперь документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде.

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