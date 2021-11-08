В Москве в течение суток выявили 4982 случая коронавируса

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В Москве в течение суток выявили 4982 случая коронавирусной инфекции. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Москве в течение суток выявили 4982 случая коронавируса
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Днём ранее в столице было выявлено 4975 случаев COVID-19.

«За сутки госпитализированы 1297 человек, скончались 97 пациентов», — заявили в оперштабе.

При этом к аппаратам ИВЛ подключены 747 человек.

Выздоровели после лечения от COVID-19 ещё 5262 пациента. Общее число вылечившихся возросло до 1 641 106.

В конце октября в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе. 

В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

Не менее 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу.

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