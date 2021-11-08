В Москве в течение суток выявили 4982 случая коронавируса
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Днём ранее в столице было выявлено 4975 случаев COVID-19.
«За сутки госпитализированы 1297 человек, скончались 97 пациентов», — заявили в оперштабе.
При этом к аппаратам ИВЛ подключены 747 человек.
Выздоровели после лечения от COVID-19 ещё 5262 пациента. Общее число вылечившихся возросло до 1 641 106.
В конце октября в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.
В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.
Не менее 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу.