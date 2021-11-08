Апелляционный суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США

Короткая ссылка
Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, оставившего без рассмотрения ходатайство о передаче осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана Соединённым Штатам для дальнейшего отбытия наказания.
Апелляционный суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США
  • РИА Новости

«Судебная коллегия определила: постановление Верховного суда Мордовии оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — приводит РИА Новости заявление судьи.

Прокурор на заседании суда в Нижнем Новгороде рассказал, что Уилан пытался получить сведения об учащихся в одном из учебных заведений ФСБ России, но был задержан.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить