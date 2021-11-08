Апелляционный суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, оставившего без рассмотрения ходатайство о передаче осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана Соединённым Штатам для дальнейшего отбытия наказания.

«Судебная коллегия определила: постановление Верховного суда Мордовии оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — приводит РИА Новости заявление судьи.

Прокурор на заседании суда в Нижнем Новгороде рассказал, что Уилан пытался получить сведения об учащихся в одном из учебных заведений ФСБ России, но был задержан.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.