Прокурор: Уилан пытался получить данные об обучающихся в учебном заведении ФСБ
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«Пол Уилан пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан», — приводит РИА Новости слова прокурора Сергея Лукоянова на заседании суда в Нижнем Новгороде.
Позже он добавил, что подразумевал обучающихся.
Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. Суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
Четвёртый апелляционный суд рассматривает вопрос о выдаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана в Соединённые Штаты для отбытия наказания.