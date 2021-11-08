Прокурор: Уилан пытался получить данные об обучающихся в учебном заведении ФСБ

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Осуждённый за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об учащихся в одном из учебных заведений ФСБ России, но был задержан.
Прокурор: Уилан пытался получить данные об обучающихся в учебном заведении ФСБ
  • AP

«Пол Уилан пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан», — приводит РИА Новости слова прокурора Сергея Лукоянова на заседании суда в Нижнем Новгороде.

Позже он добавил, что подразумевал обучающихся.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. Суд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Четвёртый апелляционный суд рассматривает вопрос о выдаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана в Соединённые Штаты для отбытия наказания.

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