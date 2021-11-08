Власти Хабаровского края получили жалобы на проблемы с QR-кодами вакцинированных

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Власти в Хабаровском крае получают жалобы на обнуление QR-кодов вакцинированных против коронавирусной инфекции.
Власти Хабаровского края получили жалобы на проблемы с QR-кодами вакцинированных
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ Министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис госуслуг по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждём официального ответа», — сказали ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее портал E1 сообщил, что сотни екатеринбуржцев утром 8 ноября столкнулись с тем, что их QR-коды о вакцинации от COVID-19 оказались просрочены.

Как пишет портал, Федеральный оперативный штаб назвал обнуление QR-кодов сбоем программы.

С понедельника, 8 ноября, россияне могут получить обновлённый сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни

Соответствующий приказ Минздрава России был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом о сроках действия QR-кодов в документе сказано не было.

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