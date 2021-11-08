Вирусолог Лукашев подтвердил сходство симптомов COVID-19 и простуды

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с RT подтвердил заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что симптомы коронавирусной инфекции всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

«В лёгкой форме коронавирусная инфекция всегда была похожа на простуду, а у многих людей протекала вообще бессимптомно», — подчеркнул он.

Лукашев добавил, что это не новое изменение в вирусе.

«Поэтому говорить, что произошло радикальное изменение в клинике коронавирусной инфекции, кроме её ускорения, на мой взгляд, сложно. Это было всегда. Ещё с самого начала пандемии одна из основных сложностей борьбы с ней заключалась в том, что многие инфекции были бессимптомными или протекали с лёгкими простудными симптомами», — заметил вирусолог.

Пшеничная ранее заявила, что симптомы коронавирусной инфекции всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.