В Госдуме прокомментировали идею ограничить участие в выборах недавно сменивших фамилию

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал в беседе с RT предложение временно ограничить сменивших фамилию в праве на участие в выборах.

Депутат отметил, что данное предложение касается прав человека.

«В том числе так называемого пассивного избирательного права, прописанного в Конституции. И ограничение такого права возможно только по основаниям, прописанным в Конституции. Смена фамилии в Конституции не прописана. Это невозможно», — заявил он.

Фёдоров добавил, что проблема использования в избирательных кампаниях кандидатов-двойников — однофамильцев — существует.

«При этом понятно, что есть разные способы влияния на политический процесс. Но проблему надо решать не через ограничение прав участников процесса», — подчеркнул парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил временно ограничить сменивших фамилию в праве на участие в выборах.

В письме, которое есть в распоряжении RT, говорится, что недобросовестные политические силы не раз использовали в избирательных кампаниях кандидатов-двойников — однофамильцев реальных политических деятелей.