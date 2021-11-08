В Госдуме прокомментировали идею ограничить участие в выборах недавно сменивших фамилию

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал в беседе с RT предложение временно ограничить сменивших фамилию в праве на участие в выборах.
В Госдуме прокомментировали идею ограничить участие в выборах недавно сменивших фамилию
  • РИА Новости

Депутат отметил, что данное предложение касается прав человека.

«В том числе так называемого пассивного избирательного права, прописанного в Конституции. И ограничение такого права возможно только по основаниям, прописанным в Конституции. Смена фамилии в Конституции не прописана. Это невозможно», — заявил он.

Фёдоров добавил, что проблема использования в избирательных кампаниях кандидатов-двойников — однофамильцев — существует.

«При этом понятно, что есть разные способы влияния на политический процесс. Но проблему надо решать не через ограничение прав участников процесса», — подчеркнул парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил временно ограничить сменивших фамилию в праве на участие в выборах.

В письме, которое есть в распоряжении RT, говорится, что недобросовестные политические силы не раз использовали в избирательных кампаниях кандидатов-двойников — однофамильцев реальных политических деятелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить