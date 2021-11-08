В России предложили ограничить право участия в выборах недавно сменившим фамилию

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил временно ограничить сменивших фамилию в праве на участие в выборах. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что недобросовестные политические силы не раз использовали в избирательных кампаниях кандидатов-двойников — однофамильцев реальных политических деятелей.

При этом, как показали недавние выборы, не имея возможности найти однофамильца реального кандидата, его противники находили лиц, готовых оперативно сменить имя и фамилию для участия в выборах в качестве так называемых спойлеров, добавил Орлов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части введения запрета на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, сменившим фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования, за исключением случаев, когда смена фамилии произошла в результате регистрации брака», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что ЦИК России подготовит предложения по борьбе с использованием кандидатов-двойников.