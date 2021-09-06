ЦИК подготовит предложения по борьбе с кандидатами-двойниками
- ©пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Об этом «Ъ FM» сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она назвала издевательством над избирателями ситуацию в Санкт-Петербурге, где два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став тёзками кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского.
«Мы давно пытаемся принять разные меры — закон таков, что их очень мало. Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков», — сказала Памфилова.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов.
В своём обращении политолог отметил, что недобросовестные политические силы традиционно используют на выборах так называемых кандидатов-спойлеров — граждан, участвующих в выборах исключительно с целью оттягивания голосов части избирателей реальных кандидатов.