В России предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
В России предложили дополнить избирательные бюллетени фотографиями кандидатов
  • © РИА Новости / Нина Зотина

В своём обращении политолог отметил, что недобросовестные политические силы традиционно используют на выборах так называемых кандидатов-спойлеров — граждан, участвующих в выборах исключительно с целью оттягивания голосов части избирателей реальных кандидатов.

При этом, как добавил Орлов, в качестве «спойлеров» нередко используются граждане, чьи имена и фамилии полностью совпадают или схожи с личными данными реальных кандидатов, в надежде, что невнимательные избиратели сделают неправильный выбор.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части дополнения требований к содержанию избирательных бюллетеней, а именно размещения в них цветных фотоизображений кандидатов, что затруднит использование кандидатов-спойлеров на выборах», — говорится в тексте обращения.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала бороться с «технологией двойников» на выборах.

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