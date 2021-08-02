В ЦИК призвали бороться с «технологией двойников» на выборах

Короткая ссылка
Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо бороться с использованием «технологии двойников» на предстоящих сентябрьских выборах.

Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению Памфиловой, в обществе должно быть полное неприятие подобных методов.

«Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии», — утверждает глава ЦИК.

Памфилова пояснила, что кандидаты идут на разные ухищрения вплоть до смены фамилии, имени и отчества, однако законом не предусмотрен запрет на использование таких технологий.

«Если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать», — отметила она.

Однако, по словам председателя Центризбиркома, избиратели смогут выявить таких кандидатов: в случае если незадолго до голосования он менял фамилию и имя, то в бюллетене по закону указываются прежние данные.

На прошлой неделе ЦИК зарегистрировала 2007 кандидатов по федеральному списку.

Памфилова ранее сообщила, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить