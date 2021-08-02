В ЦИК призвали бороться с «технологией двойников» на выборах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова считает, что необходимо бороться с использованием «технологии двойников» на предстоящих сентябрьских выборах.

Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению Памфиловой, в обществе должно быть полное неприятие подобных методов.

«Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии», — утверждает глава ЦИК.

Памфилова пояснила, что кандидаты идут на разные ухищрения вплоть до смены фамилии, имени и отчества, однако законом не предусмотрен запрет на использование таких технологий.

«Если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать», — отметила она.

Однако, по словам председателя Центризбиркома, избиратели смогут выявить таких кандидатов: в случае если незадолго до голосования он менял фамилию и имя, то в бюллетене по закону указываются прежние данные.

На прошлой неделе ЦИК зарегистрировала 2007 кандидатов по федеральному списку.

Памфилова ранее сообщила, что голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.