В Тюменской области приняли решение не продлевать нерабочие дни

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Нерабочие дни не будут продлены в Тюменской области. Соответствующее заявление сделал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.
В Тюменской области приняли решение не продлевать нерабочие дни
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Поступают обращения в адрес оперативного штаба относительно продления или непродления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября, мы приступаем к своей текущей деятельности», — сказал он в обращении, опубликованном региональным оперштабом по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Пантелеев отметил, что для посещения некоторых предприятий в области потребуется QR-код.

Ранее врио главы администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что каникулы для школьников Тамбова продлили до 14 ноября из-за эпидемиологической ситуации в городе.

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