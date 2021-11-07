В Тюменской области приняли решение не продлевать нерабочие дни

Нерабочие дни не будут продлены в Тюменской области. Соответствующее заявление сделал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

«Поступают обращения в адрес оперативного штаба относительно продления или непродления нерабочих дней. Нерабочие дни закончились. С завтрашнего дня, с 8 ноября, мы приступаем к своей текущей деятельности», — сказал он в обращении, опубликованном региональным оперштабом по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Пантелеев отметил, что для посещения некоторых предприятий в области потребуется QR-код.

Ранее врио главы администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что каникулы для школьников Тамбова продлили до 14 ноября из-за эпидемиологической ситуации в городе.