В Тамбове продлили школьные каникулы до 14 ноября

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Каникулы для школьников Тамбова продлили до 14 ноября из-за эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщил врио главы администрации Тамбова Максим Косенков.
В Тамбове продлили школьные каникулы до 14 ноября
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Анализируя ситуацию с заболеваемостью респираторными заболеваниями, мы приняли решение о продлении каникул для школьников Тамбова до 14 ноября», — сказал Косенков в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

Он также поручил руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность создания классов дневного пребывания для учеников начальной школы.

При этом детские сады города будут работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае не будут продлены нерабочие дни.

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