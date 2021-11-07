В Тамбове продлили школьные каникулы до 14 ноября

Каникулы для школьников Тамбова продлили до 14 ноября из-за эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщил врио главы администрации Тамбова Максим Косенков.

«Анализируя ситуацию с заболеваемостью респираторными заболеваниями, мы приняли решение о продлении каникул для школьников Тамбова до 14 ноября», — сказал Косенков в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

Он также поручил руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность создания классов дневного пребывания для учеников начальной школы.

При этом детские сады города будут работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае не будут продлены нерабочие дни.