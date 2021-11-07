В Тамбове продлили школьные каникулы до 14 ноября
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- РИА Новости
«Анализируя ситуацию с заболеваемостью респираторными заболеваниями, мы приняли решение о продлении каникул для школьников Тамбова до 14 ноября», — сказал Косенков в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».
Он также поручил руководителям образовательных организаций рассмотреть возможность создания классов дневного пребывания для учеников начальной школы.
При этом детские сады города будут работать в обычном режиме.
Ранее стало известно, что в Ставропольском крае не будут продлены нерабочие дни.