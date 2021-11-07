В Ставропольском крае нерабочие дни продлены не будут
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- РИА Новости
«Режим нерабочих дней в Ставропольском крае продлеваться не будет», — заявил Владимиров в своём аккаунте в Instagram.
При этом сохраняет действие постановление по переводу 30% сотрудников на удалённую работу, напомнил он.
Школьники и студенты Ставрополья в период с 8 по 15 ноября будут проходить обучение в дистанционном формате, пояснил Владимиров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не будут продлеваться нерабочие дни из-за коронавируса.