В Ставропольском крае нерабочие дни продлены не будут

Нерабочие дни не будут продлены в Ставропольском крае. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Владимир Владимиров.

«Режим нерабочих дней в Ставропольском крае продлеваться не будет», — заявил Владимиров в своём аккаунте в Instagram.

При этом сохраняет действие постановление по переводу 30% сотрудников на удалённую работу, напомнил он.

Школьники и студенты Ставрополья в период с 8 по 15 ноября будут проходить обучение в дистанционном формате, пояснил Владимиров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не будут продлеваться нерабочие дни из-за коронавируса.