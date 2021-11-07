Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения в Чёрном море

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Фрегат (сторожевой корабль) «Адмирал Эссен» провёл в Чёрном море учения по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолётов условного противника.
Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения в Чёрном море
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что «в ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием».

Сообщается, что, по замыслу манёвров, в центр управления ЧФ поступили данные о взлёте группы самолётов условного противника в направлении Крыма. Цели были условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами. 

В Госдуме также прокомментировали активность американских военных кораблей в Чёрном море.

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