Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения в Чёрном море

Фрегат (сторожевой корабль) «Адмирал Эссен» провёл в Чёрном море учения по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолётов условного противника.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Отмечается, что «в ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием».

Сообщается, что, по замыслу манёвров, в центр управления ЧФ поступили данные о взлёте группы самолётов условного противника в направлении Крыма. Цели были условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.

В Госдуме также прокомментировали активность американских военных кораблей в Чёрном море.