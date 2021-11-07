Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения в Чёрном море
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Отмечается, что «в ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием».
Сообщается, что, по замыслу манёвров, в центр управления ЧФ поступили данные о взлёте группы самолётов условного противника в направлении Крыма. Цели были условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что силы и средства Черноморского флота приступили к контролю действий штабного корабля Mount Whitney ВМС США и американского эсминца USS Porter, вооружённого крылатыми ракетами.
В Госдуме также прокомментировали активность американских военных кораблей в Чёрном море.