Обвиняемые в нападении на мужчину с ребёнком в Москве признают вину в хулиганстве
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- РИА Новости
«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребёнка», — приводит ТАСС его заявление.
По словам Масютенко, его подзащитные настаивают, что конфликт начался «после провокации потерпевших».
Ранее в СК сообщили, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.