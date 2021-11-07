Обвиняемые в нападении на мужчину с ребёнком в Москве признают вину в хулиганстве

Четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство. Об этом сообщил их адвокат Роман Масютенко.

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребёнка», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Масютенко, его подзащитные настаивают, что конфликт начался «после провокации потерпевших».

Ранее в СК сообщили, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.