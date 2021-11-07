Обвиняемые в нападении на мужчину с ребёнком в Москве признают вину в хулиганстве

Короткая ссылка
Четверо обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство. Об этом сообщил их адвокат Роман Масютенко.
Обвиняемые в нападении на мужчину с ребёнком в Москве признают вину в хулиганстве
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребёнка», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Масютенко, его подзащитные настаивают, что конфликт начался «после провокации потерпевших».

Ранее в СК сообщили, что четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить