Шойгу рассказал о ситуации с распространением коронавируса в армии

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что число летальных исходов от коронавируса в Вооружённых силах России в 45 раз ниже, чем средние показатели по стране.
Шойгу рассказал о ситуации с распространением коронавируса в армии
  • РИА Новости

«Летальность в 45 раз — раз, а не процентов — меньше, чем общероссийские показатели», — приводит РИА Новости слова Шойгу для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом занятость коечного фонда в армии сократилась в три раза по сравнению с данными 2020 года, дополнил он.

Ранее сообщалось, что порядка 50 тыс. военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались против COVID-19.

В Восточном военном округе ревакцинацию от коронавируса прошли 50% военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить