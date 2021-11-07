Шойгу рассказал о ситуации с распространением коронавируса в армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что число летальных исходов от коронавируса в Вооружённых силах России в 45 раз ниже, чем средние показатели по стране.

«Летальность в 45 раз — раз, а не процентов — меньше, чем общероссийские показатели», — приводит РИА Новости слова Шойгу для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом занятость коечного фонда в армии сократилась в три раза по сравнению с данными 2020 года, дополнил он.

Ранее сообщалось, что порядка 50 тыс. военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались против COVID-19.

В Восточном военном округе ревакцинацию от коронавируса прошли 50% военнослужащих.