В ВВО ревакцинацию от коронавируса прошли 50% военнослужащих

Половина военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«Вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) ревакцинировано 50% военнослужащих ВВО. В военно-медицинских учреждениях соединений и воинских частей повторно ставят прививки военнослужащим всех категорий, также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, прошедшим полный курс вакцинации препаратом до 1 января 2021 года», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что военнослужащие проходят ревакцинацию на добровольной основе. В военных медучреждениях округа накоплен необходимый запас вакцины.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 2,1 млн человек.