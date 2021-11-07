В России под меднаблюдением по COVID-19 остаются более 2 млн человек
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 ноября остаются 2 010 219 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Telegram.
Отмечается, что всего в России провели более 212,9 млн тестов на коронавирус.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, что вероятность обнаружить COVID-19 при тестировании снижается на четвёртый-пятый день болезни, что может стать причиной отрицательного результата теста даже при наличии инфекции.