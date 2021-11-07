В России под меднаблюдением по COVID-19 остаются более 2 млн человек

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В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся более 2 млн человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России под меднаблюдением по COVID-19 остаются более 2 млн человек
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 ноября остаются 2 010 219 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Отмечается, что всего в России провели более 212,9 млн тестов на коронавирус.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, что вероятность обнаружить COVID-19 при тестировании снижается на четвёртый-пятый день болезни, что может стать причиной отрицательного результата теста даже при наличии инфекции.

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