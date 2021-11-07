Авиаперевозчик заявил о необходимости утилизировать севший в поле самолёт A321
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- РИА Новости
«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать... когда будет окончательно подписан отчёт о расследовании аварии и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», — рассказал он в интервью РБК.
15 августа 2019 года самолёт А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. Пилоты посадили лайнер в кукурузном поле без выпуска шасси.
На борту самолёта находились более 230 человек. Российский лидер Владимир Путин присвоил лётчикам А321 звания Героев России, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.