Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
- © МЧС России
«Завтра капитан выйдет на работу», — приводит ТАСС слова гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.
15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Московской области. Воздушным судном управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.
На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в числе которых было более 40 детей.
Предварительной причиной вынужденного приземления стало попадание птиц в оба двигателя лайнера и их отказ.
В итоге пилоты посадили лайнер на кукурузное поле без выпуска шасси. По словам командира экипажа, это было сделано из соображений безопасности.
Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.