Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
  • © МЧС России

«Завтра капитан выйдет на работу», — приводит ТАСС слова гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.

15 августа самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Жуковский в Московской области. Воздушным судном управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

На борту самолёта, следовавшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в числе которых было более 40 детей.

Предварительной причиной вынужденного приземления стало попадание птиц в оба двигателя лайнера и их отказ. 

В итоге пилоты посадили лайнер на кукурузное поле без выпуска шасси. По словам командира экипажа, это было сделано из соображений безопасности.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.

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