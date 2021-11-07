Медики Минобороны помогли более чем 10 тысячам гражданских пациентов с коронавирусом

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Министерство обороны России сообщило, что более 10 тыс. гражданских пациентов с коронавирусом получили экстренную помощь в медицинских учреждениях ведомства с начала 2021 года.
Медики Минобороны помогли более чем 10 тысячам гражданских пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тыс. гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По информации Минобороны, всего в Вооружённых силах России оказывают 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК поручил ведомству оказать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с коронавирусом.

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