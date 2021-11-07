ФССП оштрафует Telegram на 5 млн рублей за неудаление запрещённого контента
Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств.
Отмечается, что судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (отказ владельца сайта удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России).
В сентябре Мировой суд Москвы оштрафовал Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент.
Ранее в Роскомнадзоре рассказали о полученных соцсетями в 2021 году штрафах на 180 млн рублей.