ФССП оштрафует Telegram на 5 млн рублей за неудаление запрещённого контента

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с Telegram штрафа в размере 5 млн руб. за неудаление запрещённого в России контента.

Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств.

Отмечается, что судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (отказ владельца сайта удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России).

В сентябре Мировой суд Москвы оштрафовал Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о полученных соцсетями в 2021 году штрафах на 180 млн рублей.