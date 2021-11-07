ФССП оштрафует Telegram на 5 млн рублей за неудаление запрещённого контента

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала принудительное взыскание с Telegram штрафа в размере 5 млн руб. за неудаление запрещённого в России контента.

Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств.

Отмечается, что судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (отказ владельца сайта удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России).

В сентябре Мировой суд Москвы оштрафовал Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. 

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о полученных соцсетями в 2021 году штрафах на 180 млн рублей.

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