Суд в Москве оштрафовал Telegram на 9 млн рублей
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Отмечается, что судом были рассмотрены два административных протокола в отношении Telegram по ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).
Общая сумма штрафов для Telegram в России составила 35 млн рублей.
Также мировой суд в Москве оштрафовал Twitter ещё на 5 млн рублей, а Facebook — на 21 млн рублей.