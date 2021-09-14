Суд в Москве оштрафовал Telegram на 9 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 9 млн рублей за отказ удалить запрещённый в России контент.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что судом были рассмотрены два административных протокола в отношении Telegram по ст. 13.41 КоАП России (неудаление владельцем информационного ресурса в сети интернет информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством России).

Общая сумма штрафов для Telegram в России составила 35 млн рублей.

Также мировой суд в Москве оштрафовал Twitter ещё на 5 млн рублей, а Facebook — на 21 млн рублей.