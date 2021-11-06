Мурашко заявил о росте детской заболеваемости COVID-19 в России
- РИА Новости
«Видим, что и дети заболевают чаще. Более 3 тыс. детей сегодня находятся под наблюдением у медицинских работников, в том числе в стационаре», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Минздрав Коми сообщил об ухудшении ситуации с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
Академик РАН Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, ранее рассказала о возможных последствиях перенесённого бессимптомно COVID-19 у детей.