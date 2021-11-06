Мурашко заявил о росте детской заболеваемости COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей в России.

«Видим, что и дети заболевают чаще. Более 3 тыс. детей сегодня находятся под наблюдением у медицинских работников, в том числе в стационаре», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минздрав Коми сообщил об ухудшении ситуации с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Академик РАН Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, ранее рассказала о возможных последствиях перенесённого бессимптомно COVID-19 у детей.