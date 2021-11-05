В Коми заявили об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей

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Минздрав Коми сообщает об ухудшении ситуации с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией — по состоянию на 2 ноября в медучреждениях республики госпитализированы 113 детей.
В Коми заявили об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей
  • Reuters

По данным ведомства, из общего числа проходящих лечение в стационаре у 40 детей диагностировали пневмонию, двое находятся в тяжёлом состоянии.

«Самым удручающим является то, что дети болеют тяжело, с характерными симптомами для коронавируса — развитием пневмонии с большим поражением легочной ткани. Кроме того, для детей нет специфических противовирусных препаратов», — заявила главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням Минздрава республики Татьяна Безуглая.

По её словам, в республиканской инфекционной больнице в настоящее время лечатся 56 детей: семь — в возрасте до года, один из которых находится в реанимации; 12 детей — в возрасте от года до трёх лет; 37 детей — в возрасте от трёх до 17 лет.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова ранее рассказала о возможных последствиях у переболевших бессимптомно COVID-19 детей.

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